Ancelotti volto di Maxima: "Gruppo serio e affidabile"

di Antonio Lecci

Il Gruppo Maxima di Poviglio ha rinnovato per un altro anno la collaborazione con Carlo Ancelotti come testimonial dei due brand del Gruppo, Maxima SpA e Sea Technology Srl.

Approfittando di una pausa del campionato spagnolo, il presidente del gruppo reggiano, Mirco Dall’Olio, e l’attuale allenatore del Real Madrid con il suo staff si sono incontrati a Milano per la firma sul contratto di collaborazione, sfruttando l’occasione anche per realizzare il nuovo shooting fotografico per la campagna 2025.

"La collaborazione con il mister – commenta Dall’Olio – ha dato ulteriore credibilità ai nostri marchi, facendoci guadagnare nuove quote di mercato sia in Italia che all’estero".

Parole confermate anche dai numeri di bilancio di Maxima: gli incrementi delle vendite dei primi nove mesi dell’anno sono per Maxima e Sea Technology rispettivamente +16 e +26% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Anche l’allenatore originario di Reggiolo è felice per questo rinnovo: "Per uno come me, rimasto sempre molto legato alla mia Bassa Reggiana – confida Ancelotti – poter continuare a supportare un’azienda del territorio ad espandersi è motivo di grande soddisfazione. Dopo il primo anno di collaborazione io e il mio staff abbiamo avuto ulteriori conferme sulla serietà del Gruppo e di chi lo rappresenta. È stato facile accettare la loro proposta di rinnovo".

"Sono molto felice che il Gruppo Maxima stia ottenendo grandi risultati – continua l’allenatore – ma apprezzo anche le iniziative che queste aziende attuano a Poviglio e sul territorio, a livello sociale, prendendo le distanze dalla maggior parte delle aziende che perseguono solo obiettivi di natura economico-finanziaria". Lo shooting fotografico è stato affidato quest’anno ad Attilio Capra, affermato professionista milanese.