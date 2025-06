Anceschi: "Serve un patto per la sede reggiana di Unimore"

Tre dei quali hanno sede amministrativa a Reggio. Del successo – ben oltre le previsioni – della presenza universitaria in città è testimonianza inequivocabile il fiorire delle iniziative che in rapida successione hanno ospitato segmenti diversi dell’Ateneo in quattro distinti nuclei urbani. Questi ultimi hanno rappresentato significative occasioni di rigenerazione urbana. Merita peraltro di essere notato che un programma di sviluppo edilizio e funzionale di così ampia portata e di così accelerata realizzazione si è poggiato in larghissima misura sulla disponibilità dell’amministrazione municipale da un lato e in misura non certo minore sulla generosità di donatori privati, tra i quali il mondo industriale dell’intera provincia spicca per l’importanza e il rilievo del contributo. La sede reggiana di Unimore deve impegnarsi per raggiungere nel prossimo quinquennio degli ambiziosi traguardi: 15mila studenti, una proporzione tra lauree triennali, specialistiche e dottorati analoga a quella dei dipartimenti di Modena, una altrettanto paritetica distribuzione dei servizi amministrativi, una più equilibrata ripartizione degli investimenti e un’ancora più stretta e strutturata collaborazione con le imprese reggiane. Mi riferisco a una più intensa cooperazione che faccia tesoro delle esperienze di partenariato università-imprese, come la co-progettazione di innovativi percorsi di studio che hanno portato all’attivazione sia dei due corsi di laurea in Digital Marketing e Analisi dei dati per l’impresa e la finanza, con il Dipartimento di Comunicazione ed Economia, sia del corso di laurea magistrale in Digital Automation Engineering, con il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria. In tale prospettiva è indispensabile la definizione di Patto ’a tre’, sottoscritto da Università, Comune di Reggio e stakeholder urbani, per lo sviluppo delle funzioni e degli insediamenti universitari. Un programma da condividere e realizzare insieme al nuovo Magnifico Rettore. L’obiettivo politico da perseguire è quello di fare di Reggio una compiuta città universitaria, adeguata e coerente con le esigenze di un sistema industriale di classe mondiale capace di esportare ogni anno 14 miliardi di euro nel mondo. Presidente Unindustria Reggio Emilia