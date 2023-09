Anche a Scandiano piange la scomparsa della giovane mamma

Fellegara è in lutto per l’improvvisa morte di Erika Ganassi. La 43enne, come riferito nell’edizione di ieri, è deceduta domenica nella sua abitazione. I funerali, inizialmente fissati e poi rinviati, ieri non erano ancora fissati. Molti i messaggi di vicinanza alla famiglia tra cui quello del sindaco Matteo Nasciuti.

"La notizia della scomparsa di Erika Ganassi lascia sconvolta l’intera comunità scandianese – dice il primo cittadino –. Siamo senza parole: si tratta di una giovane mamma che ci ha salutato troppo presto. Il pensiero corre alla famiglia, in particolare al marito e alle due figlie, e a tutti coloro che la conoscevano. Esprimo, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità scandianese, il più profondo cordoglio. Ci stringiamo ai parenti e agli amici e ci rendiamo fin da ora disponibili per ogni necessità della famiglia".

La 43enne lascia il marito Alessandro Maestri, le figlie Sofia e Cecilia, la mamma Maurizia, il papà Luciano, il fratello Alan e gli altri parenti.