Anche Bagnolo non molla. "Cittadini di serie B"

L’ipotesi di cancellare i turni serali e notturni dell’emergenza urgenza alla Croce rossa di Bagnolo e Reggiolo, per un risparmio di poche decine di migliaia di euro l’anno, non piace affatto: né alle associazioni interessate e neppure ai cittadini dei paesi in questione, in quanto ognuno di loro potrebbe trovarsi alle prese con possibili "disservizi" per i tempi di intervento, che a Bagnolo e Reggiolo si allungherebbero, dovendo arrivare i questi paesi ambulanze da altre sedi: vicine ma non presenti sul posto.

Il sindaco bagnolese, Gianluca Paoli, si schiera a fianco della Croce rossa, ritenendo che Azienda Usl e Regione abbiano sbagliato modi e merito in questa proposta. E aggiungendo che "tagliare a caso sui servizi senza sapere a quali conseguenze porta è da irresponsabili". Paoli si dice al fianco della Croce rossa e dei suoi volontari in questa battaglia, tutt’altro che definita, con scelte per nulla condivise da operatori e popolazione.

E’ vero che geograficamente, in modo oggettivo, Bagnolo è molto vicina a Reggio e al principale ospedale della provincia. Ma a Bagnolo puntano a tenere attiva la loro sede, 24 ore su 24: "Anche se siamo in una zona meno di confine – sottolinea Federica Del Coco, vicepresidente Cri Bagnolo – è indubbia la necessità di avere un punto di partenza delle ambulanze di emergenza urgenza anche sul nostro territorio per garantire la massima tutela dei cittadini di Bagnolo che, nel caso in cui il comitato venisse a chiudere, si troverebbero essere cittadini di serie B dal punto di vista del soccorso. La perdita di un comitato Cri ha ricadute pesanti non soltanto sul servizio di emergenza urgenza ma anche su servizi ordinari di trasporto di anziani o disabili, assistenze a tutte le attività svolte sul territorio".

