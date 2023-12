Anche gli alberelli si presentano per farci gli auguri

Non solo luminarie ma anche alberi sotto i portici del centro di Correggio. Si tratta di una trentina di alberelli che il Comune ha acquistato per tremila euro, allestendoli con luci natalizie e collocati sotto i portici. Dopo le festività saranno messi a dimora sul territorio. Querce, frassini, tigli, ma anche alberi da frutta come un pero, un melo e un caco, sono stati posizionati in centro e dotati di etichetta che ne descrive nome scientifico, nome volgare e caratteristiche. In più, il Qr Code permette di scoprire il luogo dove l’alberello, dopo l’Epifania, verrà piantumato.

"Si tratta di una nuova iniziativa – spiega l’assessore all’ambiente Giovanni Viglione – che ci permette di arricchire temporaneamente per le festività il centro storico con degli alberelli allestiti con luci natalizie e al tempo stesso sensibilizzare i nostri concittadini sul tema ambientale in maniera diversa e divertente, permettendo a chi passeggia per il centro storico di entrare a contatto con questi alberelli e seguire la loro storia individuando il luogo di piantumazione". L’iniziativa è stata realizzata con Sun Garden e GF Srl.