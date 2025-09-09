Anche gli arbitri in ritiro alla Pietra. Castelnovo capitale dello sport

I due giorni di ritiro per un aggiornamento delle regole degli arbitri di calcio a Castelnovo Monti, sono l’ennesima conferma della vocazione sportiva della cittadina della montagna che, grazie alla disponibilità di ottime strutture sportive, continua ad ospitare team di varie discipline. Si è appena concluso il raduno degli arbitri di calcio reggiano organizzato dalla sezione AIA di Reggio. Nlla sala consigliare del Comune, alla presenza di circa 100 arbitri, Massimo Melloni del settore tecnico nazionale, ha illustrato la "Circolare nr. 1", documento che elenca le modifiche alle regole del gioco del calcio per la nuova stagione, regole approvate da International Football Association Board. L’atto conclusivo ha coronato due giorni di intenso lavoro che si sono sviluppati sul campo in erba naturale del Centro Coni fra test atletici e lezioni di tattica di posizionamento ed in aula al Centro Laudato Si’. Il presidente dell’AIA, Michele Delrio, coadiuvato dai vice Luca Baldelli e Vincenzo Algeri, ha parlato della casistica con esempi concreti e filmati di gioco. Al termine sono intervenuti l’Assessore allo Sport Carlo Boni, Emore Manfredi, oggi delegato provinciale del Coni Reggio Emilia, il delegato Figc Reggio Emilia Emanuele Rabbi, il consigliere della Lnd Emilia-Romagna Mauro Gianni, i componenti del Comitato regionale arbitri dell’Emilia-Romagna Antonio Apicella, Gianfranco Grisendi e Daniele Iori, delegato tecnico e designatore della sezione. Il presidente Delrio, a nome della sezione provinciale AIA ha inoltre premiato il giovanissimo arbitro reggiano Younes Zroud e l’osservatore Francesco Lundari.

Settimo Baisi

Nella foto: Delrio e Boni