Anche gli artisti del legno festeggiano iI Giro. Una scultura ricorderà la tappa del 21 maggio

Si allunga la catena degli eventi che precedono la tappe dell’arrivo del Giro d’Italia (21 maggio) a Castelnovo Monti: oggi si celebra, "Il Giro scolpito nel legno", un’opera realizzata a più mani, una grande scultura (nella foto è al centro) che resterà anche dopo il 21 maggio a ricordo dell’arrivo della corsa rosa a Castelnovo. Ha suscitato molto interesse nel weekend appena trascorso l’evento "Il Giro scolpito nel legno" che si è svolto in piazza Gramsci, nel centro di Castelnovo. Si è trattato di un simposio di artisti che lavorano e scolpiscono il legno dando forma ad una scultura che rappresenterà e ricorderà l’arrivo di tappa nel cuore della nostra montagna.

Il corpo centrale dell’opera in legno che rappresenta il logo del ciclista rosa mentre pedala sul simbolo dell’infinito otto elementi di contorno che raffigurano ciclisti con maglie di differenti colori sono stati completati. Il tutto sarà inserito in un grande profilo che raffigura lo skyline della Pietra di Bismantova, e resterà anche dopo il 21 maggio (data dell’arrivo dell’undicesima tappa Viareggio-Castelnovo Monti) a memoria futura di questo evento storico per l’Appennino. A realizzare l’opera in legno sono stati alcuni artisti locali quali: Alessandro Colombari di Castelnovo Monti, Palmiro Incerti di Vezzano e Claudio Ferrarini di Felina, membro dell’associazione Olmo d’Oro Carugate (MI), assieme a Luca Maffezzoli e Demetrio Pittau sempre membri dell’Olmo d’Oro che quest’anno festeggia il proprio ventennale. Vittorio Malvolti e Adam Pellegrini sono invece gli artisti impegnati nella componente di corten e sono rispettivamente di Castelnovo e di Vezzano. La loro collaborazione rientra nella partnership tecnica con il Comitato di tappa del Giro d’Italia dell’azienda Malvolti Paolo carpenteria metallica di Castelnovo Monti.

s.b.