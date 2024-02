Anche Gualtieri nella rete ’I Borghi più belli d’Italia nell’Emilia-Romagna’

Figura anche Gualtieri nella neonata associazione "I Borghi più belli d’Italia nell’Emilia-Romagna", che si è costituita sabato nel municipio di Dozza, nel Bolognese. Tredici i Comuni aderenti: insieme a Gualtieri ci sono Bagnara di Romagna, Bagno di Romagna, Bobbio, Castell’Arquato, Compiano, Dozza, Fiumalbo, Montechiarugolo, Montefiore Conca, Montegridolfo, San Giovanni in Marignano e Vernasca. A questi, si aggiungeranno presto Brisighella, San Leo e Verucchio. Realtà che fanno già parte del circuito nazionale de "I Borghi più Belli d’Italia". Le finalità della neonata associazione sono chiare: creare un sistema regionale dedicato ad iniziative di valorizzazione e riqualificazione dei borghi. Ma anche puntare sul patrimonio storico e culturale, che in molti casi ha caratteristiche uniche, di ciascun paese. Si tratta di una possibilità in più che viene creata nella presentazione delle istanze e delle problematiche delle amministrazioni in materia di salvaguardia, tutela e potenziamento del ruolo dei paesi. Con una forte spinta riguardo l’aumento dei flussi turistici, con i relativi indotti, portati in dote allo scacchiere regionale da abitati che vantano un patrimonio storico, artistico, monumentale, paesaggistico e culturale significativo. Di recente a Gualtieri è stato firmato un accordo tra Comune, EmilBanca e Università di Bologna per progettare la riqualificazione di piazza Bentivoglio e del centro storico.

a. le.