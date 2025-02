Anche i fumetti in campo per dire ’no’ alla mafia

L’attività e la sensibilizzazione per la legalità e contro la mafia continua a essere proposta anche nelle scuole, a diretto contatto con le giovani generazioni. Si inaugura martedì 4 febbraio, alla scuola media di Boretto, la mostra "Fumetti contro la mafia", promossa dall’associazione "Peppino Impastato e Adriana Castelli" in collaborazione con i Comuni di di Boretto e Gualtieri. La mostra raccoglie le tavole e le opere a fumetti tratte da importanti graphic novel d’autore dedicate ad alcune delle grandi figure della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, che hanno visto la loro vita sacrificata in nome dell’ideale della legalità: Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Peppino Impastato, Felicia Bartolotta Impastato, Ilaria Alpi, Mauro Rostagno, Carlo Alberto Dalla Chiesa. La mostra resterà aperta alla scuola di Boretto fino all’8 febbraio, poi sarà trasferita alla scuola secondaria di primo grado di Gualtieri dal 10 al 14 febbraio. Proprio a Boretto e a Gualtieri nei mesi scorsi sono state organizzate anche altre simili iniziative, con esposizioni dedicate all’attività antimafia.