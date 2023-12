Anche il Babbo Natale centauro non sfugge alle mire dei vandali

Un furto legato probabilmente a una "bravata", ma che ha destato stupore e soprattutto parecchia rabbia in molti cittadini. Si tratta del cappello di Babbo Natale che era stato usato, insieme al resto del costume, per animare e colorare in tema con le festività la sagoma del centauro che si trova al centro di una rotatoria di Reggiolo, alle porte del paese della Bassa, curata dai volontari della Compagnia del Porto, presieduta da Ciro Borriello. Un gruppo di centauri che organizza eventi benefici, con donazioni a ospedali, case di riposo e associazioni. Il cappello è improvvisamente sparito, probabilmente rubato da qualche gruppo di ragazzini, forse gli stessi autori di altri danneggiamenti gratuiti che sono stati segnalati anche nella zona reggiolese, prendendo di mira presepi, luminarie natalizie, oltre ad arredi affacciati su aree di pubblico passaggio.