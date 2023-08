Anche il calcio ha un cuore Il Bibbiano San Polo ‘adotta’ il club romagnolo Meldola

Un calcio all’alluvione. Il Bibbiano San Polo, società dilettantistica di calcio, ha “adottato” il Meldola, club omologo di Forlì Cesena duramente colpito dal maltempo di maggio in Romagna. Un gesto di solidarietà che ha visto una donazione di 200 palloni oltre a vario materiale tecnico di allenamento. L’iniziativa denominata “Anche il calcio ha un cuore” ha visto la consegna del materiale ieri mattina al centro sportivo di Meldola da parte di Gianni Delrio – dirigente del Bibbiano San Polo (che ha la prima squadra che milita in Promozione) con altri 12 delegati della società reggiana – al presidente del club romagnolo Marco Mambelli. Presenti anche Simona Alberici, presidente della Lega regionale dilettanti e Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia-Romagna. Con loro al seguito anche gli assessori allo Sport di San Polo e Bibbiano, Matteo Cilloni e Matteo Curti oltre al sindaco di Meldola Roberto Cavallucci.

Un aiuto concreto per ripartire in vista della prossima annata calcistica, dunque, in una sorta di ideale gemellaggio dall’Emilia alla Romagna. "Se consideriamo che non ci siamo mai visti né conosciuti, quello che ha fatto il Bibbiano San Polo è incredibile”, ha detto Mambelli del Meldola (la prima squadra milita in Prima Categoria). "È sicuramente una goccia nel mare, ma questa iniziativa va ad aggiungersi a tutte le altre degne di nota, cui il Bibbiano San Polo continua a essere sensibile – ha commentato Delrio – L’iniziativa è nata nel nostro direttivo. Subito dopo l’alluvione abbiamo avuto tutti il pensiero di voler fare qualcosa. Attraverso la Regione, abbiamo chiesto di individuare una società che avesse davvero bisogno. Nella visita di stamattina (ier per chi legge, ndr) abbiamo visto gli effetti catastrofici dei danni. Il Meldola ha uno splendido settore giovanile e ha dovuto dislocare le varie squadre nei Comuni limitrofi per l’inagibilità dei campi del loro centro sportivo. Quando si saranno sistemati, faremo un’amichevole da noi dove li abbiamo già invitati". Infine, conclude Delrio "con questo gesto vorremmo essere uno stimolo e un esempio per altre società. Ne siamo orgogliosi. D’altronde, quando in Emilia ci fu il terremoto nel 2012, ci sono stati tanti aiuti e laddove non ce ne fossero stati, li avremmo graditi".

"Un gesto tanto più significativo se pensiamo che riguarda una realtà, quella del calcio dilettantistico, che non dispone di significative fonti di finanziamento, fondandosi sul prezioso e insostituibile contributo del volontariato – ha sottolineato Manghi – E che riafferma quei valori di prossimità e condivisione di cui lo sport può e deve farsi portatore, anche come insegnamento verso le nuove generazioni".

dan. p.