Anche il papà ha il ’parcheggio rosa’

Nel comune di Scandiano sono stati realizzati 35 ‘parcheggi rosa’ per le future mamme e i neo genitori. Le aree di sosta sono riservate alle donne in stato di gravidanza e alle mamme e ai papà muniti del contrassegno denominato ‘permesso rosa’. I parcheggi sono contraddistinti da una chiara segnaletica orizzontale e verticale: potranno essere utilizzati dalle future mamme e da entrambi i genitori finché il bambino non avrà compiuto i due anni. E’ possibile estendere il permesso a qualsiasi mezzo (anche di proprietà di parenti o amici) a condizione che il bimbo o la donna in stato di gravidanza si trovi a bordo.

Per ottenerlo è necessario compilare un semplice modulo e allegare un certificato (del medico curante, medico specialista o del consultorio) che attesti la gravidanza. Se il bambino è già nato sarà invece l’ufficio stesso a verificare la genitorialità, consultando i registri anagrafici. La presentazione delle domande può avvenire in modalità telematica (email o Pec) e il permesso potrà essere ritirato durante l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio relazioni. La durata massima della sosta è di tre ore: è richiesta pure l’esposizione del disco orario con l’indicazione dell’orario di arrivo.

"Aver introdotto gli stalli rosa significa per noi dare un segnale di attenzione alle famiglie i cui tempi sono, naturalmente, scanditi dalla presenza di un neonato – dicono il sindaco Matteo Nasciuti e il vicesindaco Elisa Davoli –. Significa andare incontro alle neo mamme e ai neo papà nelle loro esigenze quotidiane".

Matteo Barca