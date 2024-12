Anche il sindaco tra i figuranti del presepe vivente: "Splendida tradizione, grazie a Borgo Cadonega"

Grande successo domenica pomeriggio per il presepe vivente organizzato a Borgo Cadonega di Viano. "Un applauso a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida tradizione – ha detto il sindaco Fabrizio Corti –. Ogni dettaglio, personaggio e ogni scena hanno trasmesso calore e magia facendoci sentire tutti parte della storia più bella mai raccontata. Grazie a chi ha lavorato dietro le quinte per creare un’atmosfera così coinvolgente e suggestiva. Un enorme grazie a Mirella Torri e agli Amici del Presepe per la passione e la dedizione messe in campo per la buona riuscita dell’evento. Esprimo gratitudine inoltre ai proprietari delle abitazioni e attività del borgo che hanno realizzato questo momento d’incontro".

Anche lo stesso primo cittadino vianese ha partecipato come figurante del presepe. In tanti hanno preso parte all’iniziativa natalizia al Borgo Cadonega. Corti esprime inoltre soddisfazione per le famiglie coinvolte "in questo bellissimo progetto: un evento da promuovere", osserva il sindaco di Viano. Borgo Cadonega, grazie alla rappresentazione proposta domenica, si è dunque trasformato in una scena natalizia in una giornata ricca certamente di condivisione e gioia, apprezzata da adulti e bambini. Il presepe vivente è stato patrocinato pure dal Comune e dalla parrocchia di Viano.

m. b.