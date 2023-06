Anche in moto si può combattere la sindrome di Wolf-Hirschhorn

"Il motoraduno è nato nel 2009 per volere di alcuni amici con l’intento di raccogliere fondi per l’Aisiwh, l’associazione nazionale delle persone (ed i loro familiari) affette da una rara malattia genetica, la Sindrome di Wolf-Hirschhorn, che ha anche mio figlio Daniele".

Così l’ex benzinaio Laurino Lanzi racconta il cuore d’oro della kermesse di puro divertimento e libertà sulle due ruote che si svolgerà oggi sulle colline tra Reggio e Parma. È organizzata dal Motoclub Bazzano (Pr), con l’aiuto di sponsor e tantissimi volontari; l’iscrizione sarà dalle 8,30 al bar Snoopy di Bazzano, ma data la presenza di numerose e moto d’epoca sono stati previsti due tracciati. I due gruppi si ricongiungeranno con gli altri alle 11 per un aperitivo, quindi rombando insieme in sfilata si sposteranno a Ciano.

Il pranzo si terrà dalle ore 14 al ristorante [email protected], seguito da un concerto dei T-Birds in cui suonerà anche Daniele, un ragazzo che nonostante la grave malattia grazie all’amore di mamma Patty e papà Laurino è riuscito con successo ad affrontare e superare molte difficoltà, diventando anche un chitarrista. Il raduno si concluderà con le foto di rito alla mitica stazione di servizio di Massimo Barbieri, a Ciano, che in tanti conoscono per la moto-scultura gigante posta nell’area e che è diventata simbolo della kermesse.

Il denaro raccolto sarà devoluto all’Aisiwh, che si occupa di sostenere le famiglie, la ricerca e l’informazione su un disturbo genetico che colpisce un bambino ogni 50mila nati vivi. Ne deriva un grave ritardo dello sviluppo psicomotorio, deficit mentali, e innumerevoli disturbi tra cui quelli cardiaci ed anomalie ai reni.

La famiglia Lanzi è attivissima nell’associazione: ad esempio il 15 maggio ha fatto un incontro con classi dell’istituto comprensivo "Francesco Petrarca" di San Polo. "Abbiamo esposto con parole semplici le difficoltà legate alla Sindrome spiegando l’ignoto, il silenzio e il cammino che ognuno di noi, assieme ai propri figli, ha dovuto e deve ancora affrontare con l’intento di gettare un seme di sensibilità verso le diversità". Le maestre in quell’occasione presero spunto dalla storia di Daniele per raccontare agli alunni come l’aiuto al prossimo sia fatto spesso anche di piccoli gesti. Come quello che oggi farà chi, tra una corsa ed un brindisi, ascolterà il concerto di Daniele.