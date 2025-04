Anche la gara di ’Dog Balance’ ha i colori del Giro

CASTELNOVO MONTISi è svolta nella palestra comunale di Felina una tappa del tutto speciale del circuito nazionale di Dog Balance. Oltre ad indossare la maglia rosa, prima delle gare, tutti i partecipanti hanno disegnato il simbolo dell’infinito camminando davanti ai cani che in parata assistevano alla performance dei loro padroncini.Alle gare hanno partecipato 46 binomi provenienti da Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia. Tutti i premi speciali assegnati hanno richiamato temi del Giro d’Italia. In onore dei colori delle maglie delle classifiche del Giro sono stati consegnati i seguenti trofei: zampa bianca al cane più giovane Kilat (di Gloria Donati di Argenta), zampa ciclamino al cane più veloce (Marshall di Emiliana Emiliani di Bologna), zampa azzurra al cane scalatore (Neko di Cinzia Carella di Reggio Emilia) e la zampa rosa al cane col tempo di eliminazione più lungo (Martina di Katia Codeluppi di Casina). Il Diploma ’Amore infinito’ a Eleonora Benvenuti ed al suo cane Poldo in quanto provenienti da Siena.s.b.