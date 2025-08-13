Anche la nostra Protezione Civile sul Vesuvio. Aiuterà nello spegnimento del maxi incendio

Anche una squadra della Protezione Civile di Reggio è partita per supportare la Regione Campania nel vasto incendio boschivo divampato nei giorni scorsi nel Parco del Vesuvio. La colonna regionale composta da 20 volontari e volontarie, e due funzionari dell’Agenzia per la sicurezza territoriale, organizzati in sei squadre parte dei coordinamenti di protezione civile di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini. Il contingente (nella foto di ieri mentre era in viaggio per raggiungere la provincia di Napoli) sarà operativo da oggi e fino al 16 agosto ed è equipaggiato con pick-up Ford Ranger dotati di moduli antincendio, minibus Ducato e un camion Volvo 4x4 con cisterna da 4.000 litri.

"Il sistema regionale è sempre pronto a rispondere, con tempestività e competenza, alle richieste di aiuto provenienti da ogni parte d’Italia – ha dichiarato la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini – A nome della Regione ringrazio tutti i volontari e le volontarie che mettono ogni giorno a disposizione tempo ed energie per proteggere il territorio e le comunità colpite. Il loro impegno, insieme a quello dei tecnici dell’Agenzia regionale e di tutto il personale delle altre colonne mobili regionali, mi auguro sia determinante per riportare sotto controllo l’emergenza".

red. cro.