Anche le mafie amano i ’social’

I mafiosi colonizzano non solo il territorio reale, ma anche quello virtuale. E, attraverso i social network, sanno creare consenso sociale. È quanto emerge dal primo rapporto ‘Le mafie nell’era digitale’ (edizione Angeli), che sarà illustrato stasera a Boretto dal professor Marcello Ravveduto, docente di Digital public history alle Università di Salerno e di Modena-Reggio. L’esperto è protagonista di quattro incontri del festival ‘Noicontrolemafie’, promosso dalla Provincia. Stasera alle 21 sarà Boretto, nella sala civica ‘Bottega del tempo libero’, in un incontro aperto alla cittadinanza: dopo il saluto del sindaco Matteo Benassi, intervistato dalla giornalista Alessandra Codeluppi del Carlino, spiegherà come i mafiosi comunicano sui social. Ravveduto incontrerà stamattina e domani gli studenti dei licei Iess e Chierici.