Anche Marina Abramović alla sfilata di Max Mara

E’ in corso fino a domenica la settimana della moda italiana: sul palcoscenico milanese si terranno 57 sfilate fisiche e 8 digitali, 69 presentazioni e decine di eventi all’insegna delle nuove collezioni primavera-estate 2025.

Protagonisti, come da tradizione, per tre giorni i marchi della famiglia Maramotti. Mercoledì è stata la volta dell’evento di Max&Co con la cena di presentazione della capsule collection Found Family, creata in collaborazione con lo stylist Lorenzo Posocco, che propone un guardaroba anni ‘90, declinato colori classici ravvivati da tocchi più vividi e una campagna firmata dal fotografo americano Michael Bailey-Gates.

E, sempre i capi “made in Reggio Emilia MM”, sono stati scelti dalla regina Maxima D’Olanda per presenziare nei giorni scorsi alla serata inaugurale della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam.

Giovedì, inoltre, la griffe reggiana Max Mara ha aperto la giornata milanese con il suo defilé in via Piranesi 14 al Palazzo del Ghiaccio, in diretta streaming sul sito aziendale e in differita sul profilo Instagram del marchio.

Presenti in prima fila l’iconica direttrice di Vogue America Anna Wintour con caschetto biondo, e indosso occhiali neri d’ordinanza, oltre ad un trench grintoso in pelle lucida; era seduta al fianco dell’attrice Joey King, che, proprio l’altro ieri, è stata nominata come destinataria del 19° premio annuale Max Mara Face of the Future.

Nel parterre anche la famosissima artista Marina Abramović in total black look.

In passerella uno stile elegantissimo fatto di silhouette allungate e smilze, coulotte portate a vista sotto a gonne e abiti lunghi in caviglia, dotati di fascinosi spacchi. Anche il reggiseno fa timidamente capolino sotto alle camicie e alle giacche per un look sexy, ma mai volgare. Gli abiti sono monospalla, spesso in maglia con tagli cut cut sui fianchi o sulla schiena.

Toni del blu, marrone, nero e bianco puro, con tocchi di beige e “cammello”, vero must del marchio.

Trucco e parrucco impercettibile, con accessori in primo piano: le borse vengono portate agganciate a sottili cinture per evidenziare il punto vita e ai piedi ci sono sandali di pelle bassi legati in caviglia. Da sottolineare la presenza di una modella di colore curvy, la prima targata MM, tra tante donne filiformi che la moda propone da anni.

Il creativo di Max Mara Ian Griffiths si è ispirato per disegnare gli abiti della prossima bella stagione "alla figura di Ipazia, matematica, astronoma e filosofa vissuta nell’antica Alessandria d’Egitto".

Ieri tra le statue e le colonne neoclassiche della Pinacoteca di Brera infine si è tenuta la passerella di Sportmax con una palette di tonalità minerali, accanto ad altri toni come bianco, beige, nero e rosso.

I capi monocromatici, disegnati da Grazia Malagoli, hanno puntato sui pantaloni maschili a vita alta, catenelle di cristalli tintinnanti, trasparenze negli abiti di maglia. Le braccia e le spalle sono nude, il collo invece spesso è coperto, come punto focale del look.