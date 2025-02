Anche oggi allenamento ’in segreto’ per prepararsi al match coi toscani

Allenamento a porte chiuse ieri per la Reggiana che tornerà al ‘Villa Granata’ training center anche questa mattina, sempre con i cancelli sbarrati ai tifosi. Nel mirino c’è l’importantissima gara di domani con la Carrarese (fischio d’inizio alle 15, arbitra Rutella) uno scontro diretto a cui non potrà partecipare Reinhart, squalificato un turno dal giudice sportivo dopo la quinta ammonizione rimediata a Frosinone.

Nel frattempo proseguono le prevendite sia attraverso il circuito online ‘Vivaticket’ (oltre che nei punti vendita autorizzati) che al ‘Reggiana Calcio Store’ di via Piccard 16/B; fino a ieri sera i tagliandi venduti erano 1108, di cui 627 nel settore ospiti (curva nord) riservato ai tifosi avversari.

Per i supporters della Carrarese c’è tempo solo fino alle 19 di stasera per acquistarli, mentre per quelli della Reggiana i botteghini del ‘Città del Tricolore’ domani saranno aperti dalle 13,30 e fino alle 15,45.

Intanto la Reggiana – così come fatto da altri club – ha aperto un proprio canale ufficiale WhatsApp. "Un modo semplice ed esclusivo per ricevere in tempo reale aggiornamenti, informazioni e contenuti speciali", dicono dalla società. "Il canale della Reggiana permetterà ai tifosi, sfruttando la struttura della classica chat all’interno della sezione Canali, di ricevere su WhatsApp ogni tipo di news, oltre che informazioni su biglietti, merchandising, quiz, foto e video".