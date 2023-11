Anche Opificio Ceramico entra nella ’famiglia’ del Gruppo Italcer

Equipe Cerámicas, parte del Gruppo Italcer, acquisisce una partecipazione di Opificio Ceramico. Il Gruppo Italcer, tra i leader italiani nel settore delle pavimentazioni e rivestimenti in ceramica e dell’arredo bagno, ha annunciato che la propria consociata Equipe Ceràmicas Slu ha acquisito una partecipazione di Opificio Ceramico srl, azienda modenese specializzata nella vendita di superfici ceramiche di lusso di alta gamma con attenzione ai piccoli formati artigianali e prodotti su misura. Con questa operazione l’azienda modenese entra a far parte del gruppo attraverso l’acquisizione da parte della società spagnola Equipe Cerámicas Slu di una quota di minoranza pari al 20%. Il Gruppo Italcer, con sede a Rubiera, si conferma uno dei leader del settore ceramico in Italia e nel mondo con proiezione di fatturato per il 2023 che si avvicina ai 400 milioni di euro. m. b.