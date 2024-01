Anche parafarmacia e gelateria nel mirino della banda di ladri

Non solo furti in bar, con uno dei ladri arrestato e poi scarcerato in attesa del processo, ma anche danni e tentati furti, venerdì notte nella Bassa, con i vari episodi, accaduti tra Cadelbosco Sopra e Bagnolo, che potrebbero essere strettamente collegati fra loro. Oltre ai blitz in bar a Cadelbosco e Villa Argine, da segnalare pure i danni lasciati alle vetrate della Parafarmacia di via Olimpia e alla gelateria K2 di Bagnolo, dove i segni alle porte sarebbero derivati dal tentativo di intrusione dei ladri, poi fuggiti a mani vuote. Durante quella notte i carabinieri hanno messo in fuga tre ladri, uno dei quali – nordafricano residente in Brianza – è stato poi catturato durante la fuga. Quella notte sono stati rubati denaro e tabacchi dal bar di Villa Argine, mentre è rimasto tentato il successivo colpo a un altro locale pubblico in via fratelli Cervi a Cadelbosco.