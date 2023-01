Anche Reggio aiuterà le aziende che in Appennino salvano i boschi

La città chiama la montagna per un presente e un futuro più green e sostenibile.

Domani (dalle ore 10 alle 13) ai Chiostri di San Pietro, il convegno ’Reggio nella riserva Mab Unesco: una nuova alleanza tra la città e la montagna ’- organizzato dal Comune di Reggio, nell’ambito del programma ‘Urbano Naturale’, insieme al Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e alla Fondazione 35 – fa il punto sulle connessioni tra Reggio e il suo Appennino e sui percorsi di sviluppo di questa sinergia virtuosa in tema di forestazione, crediti ambientali e attività culturali.

All’indomani dell’adesione di Reggio al programma Mab Unesco L’Uomo e la Biosfera, volto ad allargare la Riserva dell’Appennino tosco-emiliano alla città e ad altri comuni reggiani, l’incontro di sabato da una parte presenta il ruolo, ora rafforzato, della città in tema di sostenibilità, salvaguardia degli ecosistemi e del paesaggio, promozione e attrattività del territorio grazie all’adesione al programma Mab Unesco, dall’altra parte illustra il nuovo impegno del mondo della Cultura, attraverso Istituzioni e Fondazioni, nell’ambito dello stesso Programma.

Vengono quindi presentate le piste di lavoro e le prime connessioni nate tra la montagna e la città, con particolare attenzione al ruolo vitale e alla cura dei boschi, principali compensatori delle emissioni inquinanti e dell’antropizzazione, all’importanza della sensibilità culturale e turistica rispetto all’ambiente, e al contributo che stanno portando i principali attori culturali di Reggio.

E’ il caso dei cosiddetti Crediti di sostenibilità (o Crediti ambientali): un contributo degli attori culturali, già in essere in alcuni casi a titolo volontario e che ora si propone di codificare e rendere sistematico, grazie al quale si compenserà l’‘impronta carbonica’ (le emissioni di CO2) rilasciata dalle diverse attività o ad esse collegata, investendo sulla forestazione e la cura del patrimonio boschivo.

All’incontro ai Chiostri di San Pietro intervengono il sindaco Luca Vecchi, l’assessora alle Politiche per la sostenibilità Carlotta Bonvicini e l’assessora alla cultura e al marketing territoriale Annalisa Rabitti; il presidente del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e coordinatore della Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano Fausto Giovanelli e Willy Reggioni responsabile del Servizio conservazione della natura dello stesso Parco; Barbara Lori assessora alla programmazione territoriale, parchi e forestazione della Regione Emilia–Romagna e, in collegamento da New York, la professoressa Kelly Cerialo co-presidente della Riserva Mab Unesco Champlain–Adirondack presente nella zona montuosa degli Stati di New York e Vermont (Usa) e membro del Comitato direttivo della Rete della Biosfera Unesco degli Stati Uniti.