Anche Ventura non risponde al gip

Si è tenuto ieri mattina nell’aula presieduta dal Giudice per le Indagini Preliminari, Dario De Luca, l’ultimo interrogatorio di garanzia nell’ambito dell’operazione compiuta dalla Guardia di Finanza e dal Gico di Bologna, coordinata dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bologna che ha sgominato un traffico internazionale di cocaina, importata in Italia dai maggiori mercati del Sud America attraverso il porto di Rotterdam. La ‘mente’, il capo della cosca calabrese di San Luca era latitante in Spagna, mentre tutta la ‘logistica’ era in provincia di Reggio. Ieri mattina, come detto, il Gip De Luca – su rogatoria del suo omologo di Bologna cui verranno inviati gli atti – ha completato gli interrogatori sentendo Francesco Ventura, che aveva saltato la ‘tornata’ di giovedì per motivi di salute. Difeso dall’avvocato Mattia Fontanesi, del foro di Reggio, Ventura si è avvalso della facoltà di non rispondere.