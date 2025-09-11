Ancora all’asta la scuola rimasta disabitata

Il Comune di Vezzano sul Crostolo mette nuovamente all’asta l’immobile situato nella frazione di Montalto nel passato sede dell’ex scuola elementare. L’edificio comunale, attualmente con destinazione residenziale, si sviluppa su due piani per un totale di circa 350 mq ed è ubicato su di un lotto di terreno di 1.260 mq inserito in un contesto di pregio paesaggistico-ambientale. Sul sito internet del Comune è stata pubblicata tutta la documentazione inerente il bando e pure la modulistica per presentare le offerte e aderire eventualmente alla nuova procedura di vendita dell’immobile il cui importo a base d’asta ammonta a 145.798,40 euro.

"La vendita del fabbricato – spiegano dall’amministrazione vezzanese – sarà effettuata mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, in aumento sul prezzo a base d’asta indicato". Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per la giornata di giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 13. Per partecipare all’asta, gli interessati dovranno inviare apposita domanda in plico sigillato a mezzo raccomandata, mediante agenzia di recapito autorizzata oppure consegnandola a mano all’ufficio protocollo del Comune. Per altre informazioni è possibile visionare anche la pagina ‘Bandi, avvisi e concorsi’ nel sito istituzionale del Comune di Vezzano sul Crostolo oppure rivolgersi all’ufficio tecnico telefonando al numero 0522/601929.

L’amministrazione mette dunque ancora all’asta l’immobile comunale di Montalto situato in via Francesco Lolli, non lontano dalla chiesa. Si tratta del quarto bando pubblicato dal Comune per la vendita dell’ex scuola elementare di Montalto. L’immobile è in una zona di bellezza panoramica nella frazione di Montalto, costituito da fabbricato residenziale indipendente tipologia ‘unifamiliare’ e relativa area cortiliva pertinenziale di proprietà esclusiva. Il fabbricato è stato costruito negli anni ‘60 ed è stato oggetto di interventi di manutenzione straordinaria nel 2000. "L’area – si legge nel bando diffuso dal Comune di Vezzano – risulta essere classificata residenziale e posta all’interno di un contesto di zona agricola. L’alloggio è elevato su due piani: piano seminterrato e piano terra oltre ad un piano sottotetto non accessibile".

Matteo Barca