Ancora allerta neve. Intanto l’Appennino si veste a festa

Il rischio di nevicate è nel cielo che già ieri sera lasciava intravedere all’orizzonte qualche nube bianca, del resto la stanno aspettando in montagna per aprire i cancelletti. Attesi tanti eventi tra presepi, mercatini e attività sportive sulla neve, l’Appennino reggiano si prepara ad accogliere tanti visitatori, l’Unione Montana Comuni dell’Appennino propone come ogni anno due calendari di eventi. "Siamo orgogliosi di dare un’offerta che non si trova in altre zone ritenute più turistiche della nostra – dice Enrico Ferretti, assessore al turismo Appennino reggiano –, calendario unito al turismo bianco che prenderà il via proprio questo fine settimana". Così si è "al passo coi tempi nell’offerta turistica, sempre in linea con ogni stagione". Tanti gli eventi, iniziati già dal primo dicembre e in programma fino a fine gennaio, tra cui mercatini e concerti natalizi, spettacoli e animazione per bimbi e ragazzi. Si rinnova anche la Via dei Presepi in Appennino reggiano, da oggi fino alla fine di gennaio 2024: si potranno ammirare in borghi, chiese, mostre o a cielo aperto. Dai Presepi nei castagneti attorno a Marola ai diorami del maestro presepista Antonio Pigozzi in mostra a Gazzano di Villa Minozzo, conosciuti ovunque.

s. b.