Ancora atti vandalici in stazione. Rotta una macchina obliteratrice

Ancora un episodio vandalico a Novellara. Stavolta è stata presa di mira una macchina obliteratrice attiva su una delle pensiline della stazione ferroviaria. Ieri mattina non è passata inosservata la presenza della colonnina dell’impianto che era desolatamente abbattuto, poggiato sulla pavimentazione, con gli evidenti segni del danneggiamento. Difficile pensare a un urto accidentale, in quanto quel tratto di pensilina non è raggiungibile da veicoli. Più probabile che la colonnina sia stata abbattuta con dei forti calci ad opera di qualche giovane che non ha trovato di meglio da fare per passare il tempo dell’attesa del treno. Si spera in qualche possibile testimonianza o nelle immagini delle telecamere per poter risalire al responsabile o ai responsabili di questo stupido vandalismo ai danni di un attrezzatura di uso pubblico alla stazione ferroviaria novellarese.