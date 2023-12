Ancora black out a Lentigione: "Speriamo si risolva presto"

Sembrava essere stato risolto, almeno temporaneamente, il problema alla cabina elettrica a Lentigione di Brescello, dove lunedì si è verificata una grave avaria tecnica, che ha provocato un diffuso black out in paese. La questione sembrava essersi normalizzata, l’altra sera, con arrivo e attivazione in paese di un grosso generatore, per alimentare la cabina e le utenze collegate alla stessa. Molti cittadini hanno tirato un sospiro di sollievo di fronte al ritorno dell’energia elettrica, indispensabile soprattutto per riscaldare gli ambienti in queste fredde giornate ormai di inizio inverno. Ma ieri pomeriggio i cittadini hanno segnalato un nuovo black out elettrico, con interruzione dell’erogazione di luce in numerose utenze, quelle servite appunto dalla cabina alimentata col generatore provvisorio. Sono scattate nuovamente le segnalazioni ai tecnici Enel. Come era accaduto pure il giorno prima, è intervenuto direttamente il sindaco Carlo Fiumicino, che nel tardo pomeriggio si è recato agli uffici Enel a Guastalla: "Sono riuscito a mettermi in contatto con il responsabile tecnico di zona, il quale ha allertato la squadra reperibile per risolvere la problematica insorta nuovamente a Lentigione, dopo il black out del giorno prima. Resto in contatto con tecnici e cittadini in attesa che il problema venga risolto", ha spiegato il primo cittadino. Già ieri sera era previsto il ripristino dell’erogazione di energia elettrica a tutte le utenze di Lentigione.

a. le.