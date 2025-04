Ancora danni alle auto in sosta. Rompe un finestrino senza motivi. Poi tenta di aggredire un agente

Prima ha danneggiato il finestrino di un’auto in sosta, poi ha tentato di aggredire un agente della polizia di Stato. Una 26enne è stata denunciata a piede libero con l’accusa di danneggiamento aggravato, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

I fatti sono accaduti nella notte tra sabato e domenica, in via Emilia Ospizio, dove le Volanti sono state chiamate ad intervenire per una segnalazione di una donna che aveva danneggiato i vetri di una vettura parcheggiata, per poi darsi immediatamente alla fuga. Giunti sul posto gli operatori appuravano che, effettivamente, vi era la presenza di un’auto in sosta con un finestrino danneggiato, anche se dall’abitacolo non risultava essere stato asportato alcunché. Dopo aver ricevuto le descrizioni della donna da parte del richiedente, gli agenti si sono messi subito sulle sue tracce riuscendo a rintracciarla una decina di minuti più tardi in via Turri.

La donna, un’italiana di 26 anni, in evidente stato di alterazione dovuta verosimilmente all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, ammetteva di aver danneggiato il finestrino dell’auto in sosta senza però riuscire a fornire una valida giustificazione. A quel punto veniva condotta in questura al fine di effettuare le consuete attività di identificazione. Durante le stesse, però, la 26enne improvvisamente ha dato in escandescenze e, dopo aver proferito diverse frasi ingiuriose nei confronti degli operatori intervenuti, si è scagliata verso uno di loro tentando di colpirlo al volto. Fortunatamente non è riuscita a ferire nessuno e gli agenti l’hanno immediatamente bloccata e infine calmata. Dopo gli accertamenti, è stata formalizzata la denuncia.