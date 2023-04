Ancora Ferrarini: "Il quartiere ha molti problemi"

"La bretella non è l’unico problema della zona" dice Giorgio Ferrarini, che per spiegarci torna al 2018: "Il consorzio aveva firmato con il Comune un ’Protocollo d’intesa per la rigenerazione del Villaggio Crostolo’, in cui si parlava di un milione di euro per riqualificarlo. Di fatto però ne è stata messa a terra la metà, perciò abbiamo mandato il dossier ’Il vero volto post-lavori’. Il Comune lo ha ricevuto, ma non ci ha mai risposto".

Ferrarini (in foto) si lamenta in primis delle buche: "Questo traffico ne crea molte e servirebbe un intervento generale, non solo 125 metri come fatto allora. Ne risente anche il sistema fognario: i tombini al centro sono massacrati ed erano state interrate alcune bocche di scolo". Si arriva così al secondo problema: "Gli allagamenti. Le tubature sono quelle della nascita del villaggio, hanno 50 anni e non sopportano il carico di oggi. Quando piove molto, qui si allagano le strade e perfino certi capannoni. Ci sarebbe tutto lo spazio per costruire nuovi condotti". Infine l’illuminazione: "Quando sono intervenuti, hanno solo sostituito certe testine con dei led, ma hanno lasciato lampioni arrugginiti e divelti, in certi casi proprio mancanti. E a volte funzionano al contrario, sono accesi di giorno e spenti di notte"