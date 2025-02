Ancora furti in abitazioni, malviventi avvistati nella zona di Mandrio

Non accenna a fermarsi il fenomeno dei furti in abitazioni, aziende ed esercizi commerciali. Diverse le intrusioni segnalate anche lo scorso fine settimana nella zona di Correggio. Per alcune ore i ladri si sono concentrati nella zona della frazione di Mandrio, tra Correggio e Rio Saliceto, dove sono stati notati degli sconosciuti entrare in proprietà private, in particolare in cortili di abitazioni, per cercare di entrare negli edifici. In un paio di casi l’azione ha puntato alle autovetture in sosta, con un veicolo che è stato rubato. Non si esclude che possa essere stato portato via per potersi spostare sul territorio senza il rischio di essere identificati attraverso le targhe.

Anche negli ultimi giorni sono stati diversi i furti – tentati e messi a segno – in abitazioni ed esercizi commerciali, quasi sempre con le stesse modalità, che spesso provocano danni strutturali ingenti a fronte di bottini alquanto scarsi, in molti casi composti dal fondo cassa dei locali pubblici. Sono in corso indagini per cercare di risalire agli autori delle varie intrusioni. Nei giorni scorsi proprio la zona di Correggio è stata interessata da una imponente operazione di controllo del territorio, che ha impegnato carabinieri, polizia locale, polizia di Stato e guardia di Finanza per accertamenti stradali oltre che in locali pubblici e in luoghi di ritrovo di pregiudicati o consumatori di droga.

a. le.