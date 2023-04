Ancora furti in via Petrolini Svaligiata la lavanderia

Furto con spaccata nella lavanderia sotto i portici di via Petrolini, nel quartiere Pappagnocca. Due sere fa, ignoti malviventi hanno rotto la vetrata d’ingresso (foto), forse con un tombino, per portare via i soldi (qualche centinaio di euro) dalle registratore di cassa.

I proprietari hanno informato le forze dell’ordine che dopo aver raccolto la denuncia, hanno aperto le indagini per identificare i responsabili. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona già martoriata in passato dai furti. Sul Carlino avevamo raccontato una raffica di raid, soprattutto nelle abitazioni, ad opera di ladri acrobati che si arrampicavano persino sulle grondaie per entrare anche in appartamenti ai piani alti.

dan. p.