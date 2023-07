Ancora guai per l’ucraino "Gira con una roncola e fotografa i bambini"

Diffonde il panico l’ucraino 50enne senza fissa dimora in quanto cacciato dal suo compagno dopo aver subito maltrattamenti, e che ora si trova a Castelnovo Monti senza un domicilio: ieri notte si è creato un giaciglio con cartoni ed ha dormito sotto il portico nei pressi dell’ex ufficio Inps accanto al grattacielo La Maestà. Controllato a vista dai Carabinieri e dalla Polizia locale, l’uomo continua a destare preoccupazioni fra gli abitanti di Castelnovo Monti, vittime di furti e minacce. Spesso in stato di ebrezza, l’uomo è stato arrestato giovedì sera dai Carabinieri per una serie di reati tra cui porto abusivo di armi, ma venerdì mattina in Tribunale per la convalida dell’arresto è stato liberato con l’obbligo di firma. Questo ha scatenato l’ira dei cittadini e del sindaco Enrico Bini che, come riferito nell’edizione di ieri, ritiene la decisione del giudice non giusta. Si meraviglia come il magistrato l’abbia lasciato pressoché libero a Castelnovo Monti dopo tutti i guai che ha combinato nei giorni scorsi, in particolare commercianti derubati e minacciati, tutto verbalizzato dai carabinieri he lo hanno arrestato.

"Mi auguro che il tribunale di Reggio Emilia riveda la posizione dell’ospite ucraino – afferma il sindaco Bini – perché la sua presenza a Castelnovo Monti, oltre a impegnare Polizia locale e Carabinieri, crea problemi e insicurezza ai nostri cittadini, sapendo che un uomo gira fra la gente con una roncola nello zaino spaventando tutti con gravi minacce. E’ un pericolo anche per i bambini in quanto è stato notato presso l’Oratorio, intento ad osservare i bambini dell’asilo, fotografandoli con il cellulare. E’ un soggetto pericoloso". Numerosi i precedenti, tra furti e minacce, rilevati dai carabinieri che lo hanno tratto in arresto. Attimi di terrore per i condomini di un palazzo, quando il 50enne ha iniziato a colpire la porta di un palazzo con calci e pugni nel tentativo di entrare nell’abitazione del compagno che nella mattinata dello stesso giorno lo aveva denunciato per lesioni personali.

L’uomo, non riuscendo nel suo intento, si è diretto verso l’abitazione di un vicino sfondando con calci e pugni la porta d’ingresso ed è riuscito ad entrare, ha rubato un tablet, un telefono cellulare e le chiavi dell’autovettura, per un valore complessivo di circa 2.500 euro. Il presunto autore del furto, è stato rintracciato e bloccato dopo pochi minuti dai carabinieri della stazione di Toano, trovato in possesso della refurtiva, restituita al proprietario. Per questi motivi con le accuse di furto aggravato i carabinieri del Nucleo operativo di Castelnovo Monti congiuntamente ai militari della stazione di Toano, hanno arrestato il cittadino dell’est Europa di 50 anni e lo hanno portato in caserma. Ma questo non è bastato per convincere il giudice a tenerlo lontano da Castelnovo Monti, che ormai vive sotto scacco, a quanto pare, delle sue prevaricazioni.