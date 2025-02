Ancora il cantiere in piazza: "Così il commercio muore"

Sta provocando parecchi malumori la presenza di vari contemporanei cantieri nel cuore del centro storico di Gualtieri. In particolare, entro fine dicembre, dovevano concludersi gli interventi alla copertura del municipio, potendo così finalmente riaprire il passaggio che immette in piazza Bentivoglio, chiuso ormai da diverse settimane proprio per la presenza del cantiere. I lavori, però, non sono ancora terminati, con l’accesso stradale alla piazza che resta ancora chiuso, costringendo a percorsi più tortuosi. Non sono certo felici i commercianti, che proprio nei giorni scorsi hanno chiesto e ottenuto un incontro con l’amministrazione comunale.

E poi la polemica dei consiglieri di opposizione di GualtieRinnova: "La piazza è sempre più desolata – dicono Cristina Reda, Silvio Borgonovi e Claudio Davolio – e gli incassi dei commercianti calano a picco per la chiusura degli ingressi della piazza sul lato est. Il nostro borgo è ormai tra i… più tristi d’Italia". Si parla anche di un stop forzato del cantiere, in questi giorni, per consentire alcune verifiche tecniche dopo controlli effettuati dall’Ispettorato dal lavoro.

"Ci risultano accertamenti in corso – risponde il sindaco Federico Carnevali – ma al momento non abbiamo alcuna notifica su presunte irregolarità. Con i commercianti ci siamo incontrati anche per parlare delle azioni future del Piano regionale dell’aria. Il cantiere al municipio è fase conclusiva: ci auguriamo che nei prossimi giorni le impalcature vengano tolte, potendo così riaprire il passaggio per l’accesso a piazza Bentivoglio".

Antonio Lecci