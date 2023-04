Ancora in piazza contro Seta "Azienda sorda, ora basta"

"Quando le soluzioni non arrivano, non resta che scioperare". Lo ha detto il segretario provinciale della Cgil Cristian Sesena, lo hanno fatto i dipendenti Seta. I sindacati uniti Cgil, Cisl, Uil, Faisa-Cisal e Ugl avevano proclamato per tutta la giornata di ieri il terzo sciopero in due mesi nei confronti dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale di Reggio, Modena e Piacenza. Nel nostro distretto la situazione è critica e oltre all’astensione i lavoratori hanno organizzato ieri un corteo che, partendo alle 10 da via Roma, è arrivato fino in piazza Prampolini. Lì si è fermato un presidio davanti al Comune: "Seta è sorda alle richieste sindacali, siamo qui perché le amministrazioni comunali hanno quote di maggioranza nell’azienda ed è loro dovere mediare. Stiamo parlando di un servizio pubblico, se i lavoratori non sono tutelati non lo sono nemmeno i passeggeri" ha detto Sesena. Con lui Rosamaria Papaleo, segretaria Cisl Emilia Centrale: "Non ci divertiamo a portare i lavori in piazza, per farlo rinunciano anche a una parte di stipendio, però qui oltre che nel merito c’è un problema di metodo. Le questioni sono complesse ma Seta manca proprio al dialogo".

I rappresentanti sindacali, nell’indire lo sciopero, avevano parlato di "problemi in ogni aspetto: assunzioni, salari, turni, sicurezza, tutele, welfare e quant’altro". Due autisti, Davide Mundo e Alarico Tambone, spiegano il loro punto di vista: "Chiediamo - attacca Tambone - dignità. Sociale, economica e di orari. Ci sono colleghi che ogni settimana hanno turni dalle cinque e mezza di mattina alle nove di sera". Davide fa il suo esempio: "Oggi dovevo partire prima delle sei, arrivare a Castelnuovo, stare fermo lì due ore e quaranta, lavorare, smontare altre due ore e poi fare l’ultimo pezzo. Spezzandoli ci fanno fare turni da 13 ore e 59 minuti ogni giorno, diventa impossibile stare con le famiglie e i cari". Tambone aggiunge: "Non abbiamo nemmeno la navetta, quando dobbiamo smontare in un posto e attaccare in un altro dobbiamo organizzarci con i nostri mezzi". Un loro collega si avvicina e mostra il netto della busta paga: "1.300 euro e poco più con turni dall’alba a sera. Rido perché tanto adesso mi dimetto, vado a fare altro". Mundo conferma: "Qui siamo tutti messi così, tutti vorremmo cambiare". Tambone insiste su un punto: "Ci hanno tolto anche la radio per risparmiare sui diritti d’autore, quando anche i medici hanno dimostrato che migliora la qualità del lavoro".

Una delegazione sindacale è stata fatta salire e ricevuta dall’assessora alla mobilità Carlotta Bonvicini. All’uscita c’era soddisfazione: "Ci hanno promesso un tavolo con Seta in cui il Comune farà da mediatore"