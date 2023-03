Ancora lavori sul ponte a Boretto: due giorni di disagi

Nuovi disagi per il traffico sul ponte del Po tra Boretto e Viadana, che collega la Bassa Reggiana alla sponda lombarda. La Provincia di Reggio conferma altri due giorni di attività, domani e giovedì, con un cantiere per completare il potenziamento del sistema di monitoraggio strutturale del ponte, installato un anno fa. Dalle 9 alle 17,30 previsto il traffico regolato a senso unico alternato con impianto semaforico o movieri, con limite di velocità a 30 kmh. Nelle scorse settimane, sempre per simili lavori, è stato necessario regolare il traffico a senso unico alternato, con il traffico in tilt, in particolare nelle ore di punta.