A distanza ormai di una settimana ancora non si trova Ivano Montanari, il pilota disperso da sabato scorso. Il 61enne pensionato reggiano con la passione per il volo si trovava a bordo di un aereo da turismo decollato dal Campovolo di Reggio quando, mentre sorvolava la zona dell’Appennino Modenese, si è perso ogni contatto con la torre di controllo e presumibilmente è precipitato. Dopo sei giorni di ricerche risultate purtroppo vane da parte di vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanza e col coordinamento dell’aeronautica militare anche con mezzi altamente tecnologici, si proseguirà ancora oggi. L’area di battuta alla ricerca dell’ultraleggero resta sempre quella tra le montagne reggiane e modenesi, in particolare tra Pievepelago, Piandelagotti e la zona del Monte Cimone.