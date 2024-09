Ancora tanti rifiuti abbandonati: "Via Madonna della Neve non è una discarica, intervenite"

Una nuova ‘discarica abusiva’ è stata scoperta in via Madonna della Neve a Fellegara di Scandiano. Un luogo dove nel passato si sono purtroppo già verificati altri episodi simili. Qualcuno in questi giorni ha abbandonato molti rifiuti in una strada di campagna. "Hanno lasciato – racconta amareggiato un cittadino – parecchi materiali tra cui plastica, tubazioni, lamiere, coperture e molto altro. È l’ennesimo abbandono di rifiuti che si registra in questa zona nella frazione di Fellegara. Sono comportamenti incivili che deturpano l’ambiente. Speriamo ovviamente nell’individuazione del responsabile della grave azione che, anziché recarsi all’isola ecologica, ha lasciato questi materiali vicino a una strada". C’è grande indignazione tra i cittadini in quanto hanno un’altra volta compiuto un gesto incivile perché è sempre importante il massimo rispetto delle normative per lo smaltimento dei rifiuti. Lo scorso luglio, sempre in via Madonna della Neve a Fellegara, otto sacchi di grandi dimensioni con eternit erano stati abbandonati nella frazione scandianese. Situazioni simili erano pure già avvenute precedentemente. Le proteste non erano mancate lo scorso maggio dopo che una decina di grandi sacchi dell’immondizia, colmi di rifiuti, erano stati lasciati a Fellegara tra una siepe e un prato. C’è chi chiede provvedimenti nei confronti degli autori di questi gesti che agiscono in un luogo abbastanza isolato. "Via Madonna della Neve non è una discarica e chiediamo pertanto l’osservanza delle norme per smaltire i rifiuti nelle aree adibite situate anche nel nostro comune", sottolinea il cittadino che ha denunciato il problema.

m. b.