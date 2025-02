Ancora un furto con spaccata. Raid dei ladri al bar ‘Art Cafè’: "Alla Rosta siamo presi di mira"

Un’altra spaccata, ancora nella zona della Rosta Nuova. Stavolta ad essere colpito è il bar Art Cafè di via Martiri di Cervarolo al civico 19/G. Nella notte di ieri, poco dopo le 3, alcuni malviventi hanno infranto la vetrata d’ingresso utilizzando un tombino in ghisa. Una volta all’interno però hanno potuto portare via solo un magro bottino, ossìa i pochi spiccioli presenti nel registratore di cassa.

Subito è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio, ma dei ladri non vi era più ormai alcuna traccia: si erano dileguati.

Al vaglio ci sono le telecamere, ma i delinquenti avevano il volto travisato da un cappuccio. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d’inchiesta nell’ordine del reato di furto aggravato a carico di ignoti.

"È la terza volta nel giro di cinque mesi che subiamo un furto – racconta la titolare del locale, Monica Lazzarini – Questi entrano e fanno solo danni, perché ormai nessuno lascia più l’incasso nel registratore. Tanto che noi addirittura alla chiusura teniamo il cassetto aperto con pochi spiccioli, proprio per evitare che ci sfascino il registratore. Ormai è più il disguido di alzarsi nel cuore della notte, arrivare qui e vedere porte sfasciate. Il danno è molto più ingente della refurtiva".

Monica si sfoga: "Sono 23 anni che gestisco questo esercizio pubblico, ma non mi era mai successo di subire una raffica di colpi in così poco tempo. I tempi sono peggiorati a livello di sicurezza. Ormai questa zona è diventata ‘cult’ per i ladri".

L’esercente si riferisce all’escalation di furti compiuti in zona. Non più tardi di una settimana fa, sempre in via Martiri di Cervarolo, era successo un analogo episodio da Mister Pollo. Stessa dinamica: tombino di ghisa, vetrata spaccata e poche monete rubate. "Non solo – continua Monica – Qui vicino a noi, poco tempo fa, sono stati svaligiati due saloni di parrucchieri e la cartoleria. Qualche giorno fa abbiamo saputo che anche la tabaccheria ha avuto una visita dei ladri".

In settimana era stato colpito con modalità simili pure il forno Ferrari di viale Umberto I, sempre spaccando una vetrata per poi rubare all’interno somme di denaro esigue.

dan. p.