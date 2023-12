Ancora un incidente all’incrocio

Ennesimo incidente all’incrocio tra via Mazzini e via Garibaldi, a Villa Argine di Cadelbosco Sopra. Per fortuna lo schianto fra due auto non ha provocato gravi conseguenze alle persone, ma i residenti si dicono sempre più preoccupati. "Troppo spesso – dicono alcuni di loro – questo incrocio è teatro di incidenti. Qualche volta è capitato pure di dover soccorrere persone ferite in modo grave. Ma non vogliamo abituarci alla presenza di ambulanze e soccorsi a causa di incidenti. Occorre fare qualcosa per aumentare la sicurezza in questo incrocio". Ieri mattina l’incidente ha coinvolto una Bmw e una Dacia, con evidenti disagi al traffico, in parte ostacolato fino al recupero dei veicoli incidentati. Proprio alcuni giorni fa un simile schianto si era verificato sullo stesso incrocio, con una persona in ospedale.