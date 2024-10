Ancora un raid vandalico, spaccati i finestrini delle auto

Reggio Emilia, 25 ottobre 2024 – Altra strage di auto, il grido dei residenti: “Qualcuno intervenga, non ne possiamo più”. Ancora un raid vandalico nella notte nella zona della stazione storica, in via Cesana, traversa di via Eritrea e parallela di via Ceva.

Hanno spaccato i finestrini di alcune auto parcheggiate nella via laterale, per cercare di prendere quanto era all’interno dell’abitacolo. Di solito, tanti danni per arraffare pochi spiccioli o qualche vestito.

“Speriamo che guardino le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono state installate nella zona”, dicono i residenti