Ancora una spaccata alle auto in sosta. Fd’I presenta un odg. La sinistra lo boccia

Non si ferma l’escalation di spaccate ai finestrini delle auto in sosta con conseguente furto. Un altro episodio si è verificato nella notte di ieri in via Migliorati, ai danni di una Fiat 500 blu elettrico (foto). Sono giorni che i raid vanno avanti, specie nella zona tra il centro storico e i controviali della circonvallazione come abbiamo documentato nello scorso weekend, ma anche in zone ‘inedite’ come via Premuda e via Spagna.

Intanto il gruppo di Fratelli d’Italia ieri pomeriggio aveva presentato un ordine del giorno urgente in Consiglio Comunale proprio per chiedere alla giunta un impegno a prevenire gli atti vandalici, ma la maggioranza di centrosinistra ha bocciato il documento che non è dunque stato ammesso alla discussione.