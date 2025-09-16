"Ancora una volta le forze dell’ordine si ritrovano sotto attacco. L’immobilizzazione con scarica elettrica evita l’uso di armi da fuoco"

Antonio Serpi, segretario generale Sim Carabinieri: "Ancora una volta le forze dell’ordine sono sotto attacco di chi, strumentalizzando un episodio avvenuto a Reggio, vorrebbe ora privare gli operatori di tale importante strumento di difesa quale è il taser. Sim Carabinieri ha il dovere di rammentare l’indispensabile prudenza con cui è necessario valutare tali vicende, stigmatizzando con fermezza quei giudizi sommari che ad esempio furono fatti in analoga vicenda avvenuta ad Olbia nell’agosto scorso, in cui invece si accertò poi che l’uso del teaser nulla aveva a che vedere con l’arresto cardiaco per il quale morì la persona colpita. Il teaser si è rivelato nel corso di questi anni uno strumento di difesa di straordinaria potenzialità che di fatto ha dimostrato di essere uno strumento di vita piuttosto che di morte. Il suo utilizzo ha alla base i medesimi requisiti giuridici connessi all’uso legittimo delle armi, quindi l’immobilizzazione attraverso una scarica elettrica a bassa intensità di fatto evita quotidianamente che in quelle stesse situazioni venga utilizzata l’arma di ordinanza con ben differenti conseguenze. Nell’attesa che la magistratura svolga in un clima di massima serenità le dovute indagini, Sim Carabinieri intende manifestare la più sincera vicinanza al collega della polizia di Stato coinvolto nei fatti, in quel clima di solidarietà e comunità di intenti con l’arma dei carabinieri che da sempre lega insieme tutti gli uomini e le donne in divisa".