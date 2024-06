Ancora vandali in azione . Sfasciati tavoli e panchine

Ennesimo gesto vandalico in un parco pubblico a Guastalla. Stavolta è toccato a un tavolo in legno con annesse panchine per le sedute, letteralmente sfasciato, con chiodi appuntiti che restano pericolosamente scoperti nonostante il tavolo sia stato in parte rimesso in equilibrio. Secondo alcuni residenti nella zona, si tratterebbe dell’azione di alcuni giovanissimi che frequentano quella zona. Non si esclude che possa trattarsi dello stesso gruppo di adolescenti e giovanissimi di cui a Pieve di Guastalla si parla da tempo per "scorribande" al centro sportivo di via Spagna, in distese estive di locali pubblici e altre aree della stessa zona, con schiamazzi e vandalismi vari. Da segnalare che attorno al parco di Pieve, preso di mira ieri notte, ci sono montate diverse telecamere. "La videosorveglianza è presente, anche in modo evidente. Ci auguriamo solo che quelle telecamere siano effettivamente in funzione, per fornire utili elementi alle forze dell’ordine, sperando che i responsabili possano essere identificati e puniti", dicono alcuni abitanti della zona e frequentatori del parco.

Sono mesi, ormai, che a Pieve si verificano episodi legati a danneggiamenti e vandalismi, oltre a piccoli furtarelli, incendi dolosi, con protagonisti dei ragazzini che talvolta non hanno esitato a reagire in modo poco civile ai comprensibili "rimbrotti" di residenti e passanti. Si spera che le telecamere del parco di Pieve possano consentire di identificare i responsabili.

a.le.