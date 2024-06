Ancora vandali nella notte. Residenti esasperati

I carabinieri e la polizia locale stanno esaminando con attenzione le immagini della videosorveglianza in cui è stato ripreso l’autore dei vandalismi alle vetture in sosta nel centro storico di Guastalla, avvenuti alcune notti fa in diverse strade tra corso Prampolini, via San Francesco, via Volturno, la zona di piazza Garibaldi, piazza Matteotti, i vicini quartieri tra via Turati, via Zibordi e zona limitrofe. E ieri notte almeno altri due episodi, lungo la circonvallazione, nei pressi degli incroci con via Castagnoli e via Mentana, senza escludere ulteriori casi di cui i proprietari delle auto ieri mattina non si erano ancora accorti. A metà settimana erano state diverse le auto danneggiate con un punteruolo, così come i ciclomotori gettati a terra da un paio di giovani visti correre e urlare, pare in stato psicofisico alterato. E non si esclude che il giovane che hanno visto scappare con un coltello in mano possa essere lo stesso autore dei vandalismi alle carrozzerie delle vetture in sosta, colpite proprio con un oggetto appuntito. Molti cittadini sono esasperati e sollecitano interventi delle istituzioni contro il degrado in centro. L’analisi delle immagini delle telecamere, private e pubbliche, potrebbe fornire degli elementi per identificare gli autori dei vandalismi, sempre sperando che possano essere in grado di risarcire i danni provocati agli automobilisti che si sono ritrovati vittime di questi episodi. Già in passato simili vandalismi erano avvenuti in via Pegolotti, nella zona di piazza Primo Maggio e in altre zone del centro storico.

Antonio Lecci