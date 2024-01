Andrea Barbi e Marco Ligabue, tra etimologia e tv Andrea Barbi presenta il suo libro "Mo pensa te! Vent’anni di quesiti in tv con un coccodrillo in mano" a Librerie.coop All’Arco. Il libro offre un vademecum per orientarsi attraverso le parole, storia, geografia, etimologia e linguistica. Dialoga con l'autore Marco Ligabue. Ingresso libero.