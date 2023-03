Andrea Bosca porta in scena all’Asioli "La luna e i falò"

Stasera alle 20,30 al teatro Asioli di Correggio va in scena "La luna e i falò" di Cesare Pavese, che vede protagonista Andrea Bosca, con regia di Paolo Briguglia. Una rappresentazione che raccoglie lo smarrimento misto a malessere comune all’uomo contemporaneo. Ambientato a ridosso della Liberazione nelle Langhe sventrate dalla guerra appena finita e dalla miseria di un territorio che prova a rimettersi in piedi, racconta il ritorno a casa di Anguilla, emigrato in America dove è riuscito a fare fortuna. Il suo è un viaggio a ritroso, tra i luoghi e le tracce dell’infanzia, che prova a riannodare tra memorie sbiadite ed emozioni perse, nel tentativo di riappropriarsi di una identità e sentirsi parte di una comunità originaria. Eppure, anche nella placida campagna, dove tutto sembra conservarsi, come pure l’abitudine ancestrale dei falò, tutto sembra irrimediabilmente cambiato.