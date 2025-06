Andrea Gherpelli. Lo show di ‘Padri Nostri’: "Do voce a tutti i genitori"

‘Padri Nostri’, di e con Andrea Gherpelli, è questa sera (alle 20,30) – in anteprima, con ingresso libero – nella piazza delle Armi di Castelnovo Monti. Otto monologhi, incastonati in altrettante canzoni, eseguite dal vivo. "Ho sempre desiderato portare le voci dei genitori sul palco. – spiega l’attore e autore reggiano, Andrea Gherpelli. - Per farlo ho pensato di usare le emozioni e le lezioni che ho ricevuto senza sconti dalle persone che hanno saputo darmi le giuste parole, i suggerimenti, i rimproveri, e che hanno anche saputo mettermi davanti al rifiuto, al fallimento. Tutto questo nel bene e nel male, senza esclusioni. Nelle parole dello spettacolo non si cela nessuna istruzione alla vita, nessuna scorciatoia per tornare a casa. Il viaggio va vissuto andandosi a cercare con coraggio tutti quei ’Padri Nostri’ che la vita ci mette davanti e che se li sappiamo ascoltare ci fanno crescere belli svelti. Padri Nostri sono anche le Madri, lo sono anche alcuni incontri, lo sono la Natura e i suoi elementi. Con questo spettacolo mi inchino a tutti i capaci delle passate generazioni, ai centenari, ai piantati a terra e agli ingenui che qui celebro come specie in estinzione da proteggere".

Sul palco anche Marco Mattia Cilloni, fondatore de Lassociazione, voce e chitarra; Francesco Boni alla chitarra e Mirko Ferrarini alla fisarmonica. Lo spettacolo è nel programma del festival ’L’uomo che cammina’.

Stella Bonfrisco