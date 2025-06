Andrea Ghibaudi nuovo tecnico della Fos Cvr: obiettivo eccellenze giovanili

Dopo l’uscita di Augusto Sazzi che dirigerà le giovanili del Lugano, la Fos Cvr ha subito ingaggiato il nuovo tecnico, il 47enne modenese Andrea Ghibaudi (foto) che conosce bene il volley reggiano per le due ultime stagioni in cui ha allenato Rubiera. Così si esprime a riguardo il dg della Fos Cvr, Nicola Cioni: "Parlando della prima squadra cercheremo di dare continuità all’ottima stagione appena trascorsa e culminata coi playoff promozione. Vogliamo creare un gruppo forte e giovane per mirare ai primi posti in classifica, puntando su coach Andrea Ghibaudi che conosco molto bene dai trascorsi a Montale (A2) e a Rubiera. Questo mi dà ottime garanzie dal punto di vista tecnico-gestionale della squadra. E riguardo alla base? Nella prossima stagione arriveremo a 200 tesserate e poi abbiamo avviato un progetto con L’Arena Montecchio, società che negli ultimi anni ha lavorato molto bene a livello giovanile. Si chiama ‘R-Evolution’, con l’obiettivo di creare delle eccellenze giovanili Under 13, 14, 16 e 8".