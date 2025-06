Andrea Guerrieri in finale a Lubiana: sfida contro Sebastian Gima per il titolo ITF

Andrea Guerrieri in finale a Lubiana. Il giocatore correggese, tesserato per il Circolo Tennis Reggio Emilia, si giocherà oggi il titolo nel torneo ITF sloveno contro il 23enne rumeno Sebastian Gima (683 del ranking ATP), provando a coronare una settimana giocata ad alto livello. Dopo il 6-2, 6-1 dell’esordio col croato Nikola Basic, "Guerro" ha avuto bisogno del terzo set per avere la meglio sul polacco Karol Filar (6-1, 3-6, 6-4), prima del duplice 6-4 nei quarti all’argentino Valentin Basel. In semifinale, invece, è arrivato un successo per ritiro sul transalpino Theo Papamalamis, dopo che Guerrieri aveva vinto il primo parziale col punteggio di 6-1 e si era aggiudicato il primo game del secondo.

Il classe 1998, attuale numero 576 del mondo (nel novembre dello scorso anno era salito fino alla posizione 503), ha quindi l’opportunità di aggiudicarsi il primo titolo ITF della carriera in singolare, dopo quello conquistato in doppio nel 2018 in Grecia con un altro reggiano doc, Alessandro Motti.