Andrea Guerrieri in finale agli Internazionali Bnl di tennis a Reggio Emilia

Andrea Guerrieri alla caccia del bis. Alle pre-qualificazioni Internazionali Bnl di tennis in corso sui campi del Circolo Equitazione di Reggio Emilia, il reggiano mette a segno l’exploit, eliminando la testa di serie numero 1 del torneo, Giovanni Oradini, e vola in finale dove troverà il piemontese Filippo Moroni. Guerrieri e Moroni staccano così il pass per le qualificazioni degli Internazionali Bnl di Roma, al Foro Italico.

Andiamo con ordine. La prima semifinale vedeva opposti Giovanni Oradini e Andrea Guerrieri, testa di serie numero 4 del torneo. I due, entrambi giocatori mancini, hanno dato vita ad una partita di tennis ad altissimo livello, con scambi interminabili e molto potenti. Un match molto equilibrato giocato sul filo dei vantaggi e vinto da Guerrieri, risultato più incisivo e meno falloso, per 7/5 6/4 dopo tre ore di gioco.

Nell’altra semifinale la vittoria è andata al piemontese Filippo Moroni che ha sconfitto per 7/5 6/0 Francesco Forti. Quello di Moroni, uno dei giocatori più forti del torneo, è stato un cammino in crescendo: prima ha eliminato il finalista dello scorso anno Juan Cruz Martin, poi nei quarti ha sconfitto anche la testa di serie numero 2 del tabellone, Facundo Juarez.

Passando agli altri tabelloni, nella terza categoria il titolo del singolare va al portacolori del Cere Luigi Fornaciari che, in finale, ha battuto agevolmente per 6/2 6/1 Nicola Ciaurro. Nella quarta categoria la vittoria è andata all’emiliano Andrea Facondini che ha avuto la meglio su Alessandro Di Vittorio per 5/7 6/4 6/2. Nel doppio successo della coppia scandianese composta da Luca Silingardi e Luca Zannini che ha battuto col punteggio di 4/6 6/0 10/5 Roberto Vincenzi e Alberto Baracchi. Fornaciari, Facondini e la coppia Siligardi/Zannini rappresenteranno l’Emilia-Romagna nella fase finale della competizione che si giocherà a Roma.

Il programma di oggi prevede a partire dalle 10, sui campi del Cere, la finale del singolare open, a seguire quella del doppio open. Per l’occasione l’ingresso al Circolo Equitazione di via Tassoni è libero.